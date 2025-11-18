John Cena enfrentará a Dominik Mysterio en Survivor Series

El episodio de esta semana de RAW, comenzó con un repaso de lo ocurrido la semana pasada, cuando John Cena conquistó el Campeonato Intercontinental ante la ovación del público de Boston. El campeón apareció nuevamente para abrir el show, recibido por un Madison Square Garden completamente entregado a su figura, pues fue la última ocasión del ídolo de WWE en el programa rojo antes de su retiro definitivo.

Consciente de que esta sería su última aparición en un show semanal como luchador activo, Cena se tomó un momento para absorber la atmósfera antes de ser presentado por Alicia Taylor. El público explotó en cánticos de “¡Cena, Cena!” mientras él levantaba el título al cielo, emocionado por el momento.

Cuando tomó el micrófono, Cena agradeció el cariño de los aficionados y habló brevemente sobre sus 23 años de carrera y su relación especial con el Madison Square Garden. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar, la música de Dominik Mysterio irrumpió para detenerlo.

► Momentos claves del careo de John Cena y Dominik Mysterio

Dom responsabilizó a Cena de recibir tratos preferenciales, retándolo a una lucha en Survivor Series en una revancha por el Campeonato Intercontinental. Cena aceptó el combate, por lo que el ícono de WWE tendrá un combate más contra Dom.

► ¿Qué pasará ahora?

De esta forma quedó confirmado que Cena y Dom se enfrentarán en Survivor Series en lo que será el segundo combate entre ambos, además de ser uno de las últimas luchas de John como luchador profesional.