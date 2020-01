Si antes no lo podían ver, ahora los estadounidenses verán doble a John Cena. Sí, durante el Super Bowl LIV, la Superestrella de WWE y el cine estará en dos comerciales televisivos. Y podrían ser 3 veces.

Si estar en un comercial que saldrá en el Super Bowl ya es importante, este domingo Cena hará historia al aparecer 2 veces en estos famosos comerciales.

Y es que Cena fue contratado por la empresa mexicana Barcel, para promocionar la nueva línea de la marca Takis, un aperitivo en forma de taco con presentaciones de botana ligeramente picantes o muy picantes.

Cena no solo saldrá un comercial de 30 segundos en el Super Bowl, sino que ha estado todo este mes promocionando el producto tanto en sus redes sociales como en las redes de la marca.

When I say nothing, I mean nothing. #FaceTheIntensity @TakisUSA pic.twitter.com/csSoAU4PsR

Cena también fue contratado para promocionar Michelob Ultra, la cerveza fitness, ideal para los deportistas y amantes del ejercicio, pues contiene muy pocas calorías y pocos carbohidratos.

En el comercial de un minuto de duración, se le puede ver junto a Jimmy Fallon haciendo ejercicio, e incluso aparece Usain Bolt.

Here to help my man @JimmyFallon find the lighter side of fitness thanks to @MichelobULTRA! #DoItForTheCheers #SuperBowlLIV pic.twitter.com/fAfP3tA53Z

— John Cena (@JohnCena) January 28, 2020