La Superestrella WWE y gran leyenda de la lucha libre profesional, John Cena, está en su tour de retiro a lo grande. Y aunque algunos fans tienen la esperanza de que en un futuro volverá a luchar, Cena nuevamente ha sido claro: eso no ocurrirá.

Lo dijo anoche en una entrevista con Stephen Colbert para The Late Show. A Cena le preguntaron cómo iba su tour de retiro y dijo que increíble, sobre todo, luego de que los fans entendieron que no estaba bromeando con que después de diciembre de 2025, nunca volverá a luchar:

► John Cena lo aclara una vez más: su retiro de la lucha libre será definitivo

«Ha sido algo increíble. Creo que ya estamos llegando al punto en que el público entiende que me retiro en diciembre. Y sí, en la lucha libre profesional el retiro rara vez es algo real, pero yo definitivamente estaré fuera en diciembre.

«Al principio, la gente no entendía bien qué estaba pasando, pero ahora que ya vamos a mitad del camino, el público… es una experiencia en vivo muy buena, porque cada público es distinto. Algunos me quieren, otros me odian, pero todos son muy vocales, y creo que ahora sí estamos llegando al final».