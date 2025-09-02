John Cena elogió el desempeño de Logan Paul

Durante el penúltimo combate de Clash in Paris, John Cena y Logan Paul llevaron la batalla hasta un nivel máximo de intensidad, con el 17 veces campeón mundial recurriendo a movimientos que no son comunes en él, replicando, a manera de homenaje, maniobras de varios de sus antiguos rivales, como el Styles Clash de AJ Styles. Ese fue su último combate en Europa como luchador.

► John Cena derrotó a Logan Paul en un gran combate

Las reacciones al combate no se hicieron esperar, no solo de los fanáticos y prensa especializada quienes elogiaron el desempeño de ambos en el ring, sino que también los propios luchadores tuvieron algo que decir. Primero, el propio Logan Paul recurrió a su cuenta de Instagram para para elogiar a Cena y lo comparó con Pablo Picasso, mencionando además que quería que este combate demostraría que él pertenee a la industria.

Por su parte, Cena habló durante el Post Show de Clash in Paris y respondió por qué le dio uno de sus últimos combates a «The Maverick», comparando el hecho de cuando él recibió su oportunidad hace un par de décadas, y elogiándolo por su desempeño en la WWE hasta ahora.

Dije: ‘Hola chicos, me siento muy bien. Siento que voy a caer con todo. Quiero darlo todo por la industria. ¿Quién quiere dar un paso al frente?’. Y, hombre, recuerdo que alguien me dio una oportunidad en Chicago, Illinois. Di un paso al frente y no estaba listo. Y mucha gente podría haberse enfrentado a Kurt Angle esa noche, pero yo tuve la valentía de darle una bofetada en la cara y así fue como comencé este viaje, ¿saben?».

«Así que respeto mucho a Logan Paul. Veo, y creo que el Universo WWE estará de acuerdo, que tiene muchísimo potencial y es buenísimo en esto. Y debo decir que nunca ha habido un luchador estrella en este negocio que no haya estado al borde de una obsesión enfermiza. Hay que entregarle el alma. Lo dices como si fuera a otro nivel. Simplemente estoy dando todo lo que tengo. Eso es todo lo que he hecho. Me alegra que todos lo aprecien, pero solo intento entregarme por completo. Y esta noche, si a alguien no le gusta Logan Paul, no hay problema. Tengo que respetarlo.»