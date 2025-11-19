John Cena elegirá a los competidores del combate Iron Survivor Challenge

WWE confirmó que John Cena será la figura encargada de anunciar a los luchadores que integrarán el Iron Survivor Challenge en NXT Deadline, el último PLE de la marca amarilla en 2025.

La decisión llega en un momento trascendental para Cena, quien continúa con su gira de despedida, etapa en la que está siendo ampliamente reconocido por el Universo WWE por su legado y su impacto en la industria.

La compañía destacó que, como parte de este homenaje en vida, Cena tendrá la responsabilidad de determinar quiénes “merecen” participar en uno de los combates más estratégicos y exigentes del calendario de NXT. Su criterio, según se señala internamente, estará guiado por la combinación de méritos deportivos, proyección y desempeño reciente en la marca.

With NXT Deadline and the Iron Survivor Challenge slowly approaching, who will be competing?! One person will decide that, and that person is The GOAT, JOHN CENA! 🙌 — WWE (@WWE) November 18, 2025

► ¿Cómo funciona el Iron Survivor Challenge?

El combate enfrenta a cinco luchadores durante un límite total de 25 minutos. El encuentro comienza con dos competidores en el ring, y cada cinco minutos ingresa un nuevo participante hasta completar el grupo. El objetivo es acumular el mayor número de caídas —por conteo, sumisión o descalificación—, cada una valorada con un punto.

Quien sea derrotado deberá cumplir una penalización de 90 segundos en la denominada “penalty box”, quedando temporalmente fuera de acción. Una vez cumplido el tiempo, puede reintegrarse al combate. Al finalizar los 25 minutos, el luchador con más puntos es declarado ganador y se convierte en retador número uno al Campeonato de NXT.

En caso de empate, algunas variantes del reglamento prevén un período adicional en formato de muerte súbita para determinar al vencedor.

► La huella de Cena en su última etapa

La designación de John Cena como figura decisiva en la antesala de Deadline no solo añade relevancia al combate, sino que consolida la importancia del luchador en la historia de WWE.

Su elección de participantes será interpretada como un reconocimiento a quienes él considera preparados para dar el siguiente paso en NXT.