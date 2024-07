John Cena: «El momento ideal para retirarme de WWE»

La Superestrella y futuro miembro del Salón de la Fama de WWE John Cena piensa que es el momento perfecto para realizar su gira de despedida. Según explicó en la conferencia de prensa posterior a Money in the Bank 2024, evento donde anunció que su retiro definitivo será en WrestleMania 41, el motivo es que la compañía es hoy más popular que nunca.

► John Cena se retira de WWE

«Siempre he dicho que quiero encontrar el momento adecuado para decir gracias, y nunca podré expresar con palabras cuánto significa el público para mí. Porque sin ellos, no soy nada. Así que creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Tener un montón de eventos en todo el mundo, donde podamos reunirnos por última vez, volvernos locos, divertirnos, gritar a todo pulmón. Hay mucha energía ahí afuera. Con el meteórico aumento en la popularidad y el reconocimiento de la WWE, creo que es un gran momento para hacer algo como esto. No creo que esté diciendo nada fuera de lugar aquí.

«Muchas jubilaciones en el entretenimiento deportivo son forzadas por una lesión inmediata, son excusas para golpear a un campeón y competir por un título, o no son sinceras. La gente dice que se retiran, y dos años después, regresan. Quiero dejar las cosas claras, he terminado. Esto es todo. Pero la razón por la que lo digo no es porque ‘estoy harto, he terminado’. Solo quiero enviar el mensaje a nuestros fanáticos, si alguna vez quisieron ser parte de esto una última vez, vamos a hacerlo a lo grande, y estamos invitando a todos, y esperamos que vengan a disfrutar la diversión y el espectáculo«.