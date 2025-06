John Cena: El luchador que supo decir adiós

Camino a defender el Campeonato Indiscutible contra CM Punk en Night of Champions, John Cena está a mitad de su gira de retiro como luchador de la WWE.

► Eric Bischoff sobre John Cena

Él siempre ha sido claro con respecto a que no volverá a luchar una vez termine el 2025. Además, como señala Eric Bischoff, ya no puede ofrecer lo que una vez ofreció:

“Creo que ya terminó. Creo que va a cumplir con el calendario, y creo que es sincero. Ya no puede rendir al nivel de expectativa que tiene el público, ese público que lo ha estado viendo durante los últimos 10 o 15 años o incluso más. Simplemente, ya no es ese tipo. Y cuando reconoces eso como intérprete, si tienes la suerte —si planeaste bien tu vida—, puedes mirar tu carrera y decir: ‘¿Sabes qué? He sido bendecido. Tuve una cantidad de éxito increíble. Sé que ya no soy capaz de ofrecer lo que el público espera de mí, de quien he sido durante los últimos 15 o 20 años. Así que es el momento. En vez de aferrarme y ser menos de lo que solía ser, voy a abrazar lo que fue, darle un beso de despedida y recordarlo con cariño.’”

► La opinión del autor

Si en ocasiones anteriores pudimos contradecir, en esta ocasión, al menos un servidor, está de acuerdo con «Eazy E». John Cena cumplirá con su gira y nunca regresará. Y no debería hacerlo.

También con que ya no es el mismo que era. Como le pasa a todos los luchadores, por otro lado. Pero hablando de él, efectivamente está demostrando en sus combates que tomó la decisión correcta al decir adiós. ¿Es posible que fuera diferente de no saber que va a retirarse? Probablemente no, John Cena es un profesional. Si no lo tiene, no lo tiene.

Y no lo tiene. Y aquí entra otra cuestión interesante. Es el luchador que supo decir adiós porque muchos otros no: Ric Flair, Hulk Hogan, o Shawn Michaels son buenos ejemplos. Ellos se habían despedido y volvieron como la sombra de lo que un día fueron. No empañaron su legado pero nadie necesitaba una lucha más. Tampoco John Cena.