John Cena predice un futuro legendario para Dominik Mysterio

Hace unos pocos días, The Miz avisaba de que John Cena volverá a enamorar al Universo WWE, al igual que él mismo o muchos otros rudos a lo largo de la historia cuyo buen desempeño terminó por convertir los abucheos en aplausos al reconocer los fanáticos su buen hacer. Pero, visto lo visto, en WrestleMania 41 o el Monday Night Raw posterior, eso aún va a tardar. Sin embargo, en el mismo evento magno, el público, sorprendentemente, sí apoyó a Dominik Mysterio.

► John Cena elogia a Dominik Mysterio

Y es que, lo amen o lo odien, no se puede negar el talento del actual Campeón Intercontinental; precisamente, correspondió las ansias del respetable convirtiéndose en monarca el pasado 19 de abril. Es innegable que es una Superestrella WWE por derecho propio y también que la gente está ya no viéndolo sino apreciándolo por ello. Pero en esta ocasión no hablamos de quienes miran desde fuera, sino del actual Campeón Indiscutible, John Cena:

“Dom Mysterio nació para esto. Punto. Tuve la oportunidad de trabajar con él muy temprano en su carrera, y he tenido la chance de trabajar con talento experimentado, pero también con muchos talentos nuevos. Puedes darte cuenta de inmediato —siempre hay quienes llegan tarde y a quienes les cuesta entenderlo, y luego lo logran. Yo soy un ejemplo viviente de eso. Pero también están esas personas como… Recuerdo a Randy Orton haciendo que todo pareciera tan fácil. Dom simplemente hace que todo parezca sin esfuerzo. No se quiebra bajo presión. En cualquier situación en la que lo hayamos puesto, no solo se ha mantenido a flote, está nadando vueltas alrededor de todos los demás. Dom Mysterio… ni siquiera estamos cerca de ver todo lo que ese chico es capaz de hacer. Es increíble, y va a ser increíble durante los próximos 20 años, o el tiempo que él quiera estar en este negocio. Él será —y amo a su padre, otro con quien tengo una conexión cercana, lo adoro— él será el Mysterio más famoso en la lucha libre profesional«, dice el 17 veces Campeón Mundial en The Pat McAfee Show.