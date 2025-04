John Cena destronaría a Cody Rhodes en WrestleMania

Cada vez está más cerca el próximo gran evento premium de WWE, WrestleMania 41. Y una de las luchas más esperadas es la de Cody Rhodes ante John Cena, en donde Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE. Pues bien, ahora hay nueva información al respecto.

Y es que, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer reportó que hay un plan claro para WrestleMania 41 en Las Vegas – Paradise, Nevada. Y ese sería el hecho de que John Cena destrone a Cody Rhodes y se convierta así en 17 veces campeón mundial WWE, superando el récord de 16 campeonatos mundiales que WWE le reconoce oficialmente a Ric Flair.

► Este sería el plan camino a WrestleMania 41 para la lucha entre John Cena y Cody Rhodes

Meltzer asegura que este ha sido el plan desde el inicio, desde cuando por allá en octubre de 2024, a nivel interno, se barajó y se confirmó este combate entre Cena y Rhodes. Además de esto, Meltzer reporta que el famoso rapero Travis Scott todavía está planeado para estar en WrestleMania 41:

«De alguna manera estará involucrado, pero se desconoce qué estará haciendo».

Recordemos que Scott acompañó a The Rock y John Cena cuando este último traicionó a Rhdoes y le dio una paliza, y hasta Scott participó dándole una tremenda bofetada a Rhodes que le rompió el tímpano de su oreja, le dejó el ojo morado y rasguños en su cara.

Lo curioso del caso es que no se le ha mencionado ni ha aparecido en WWE. Misma situación que The Rock. Dave Meltzer señala que el estado de The Rock para WrestleMania 41 es «más turbio», pues no se sabe si finalmente podrá estar presente allí o no. Sin embargo, al parecer, hay que tener esperanza. Estas fueron sus palabras:

“Todos asumen que The Rock estará en WrestleMania de alguna forma, pero eso no ha sido confirmado. Según se informa, WWE está manteniendo el nombre de The Rock fuera de la televisión a menos que él mismo dé luz verde».

“Tras bambalinas, la idea original han dicho que es que The Rock ayudara a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania 41″.