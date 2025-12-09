Así describe John Cena a Rhodes, Paul, Orton y más

Le piden a John Cena que describa con una palabra o una frase a algunos de sus compañeros, amigos y rivales en la WWE. ¿A quiénes? Continúa leyendo y descúbrelo. Se trata de la reciente entrevista del «Mejor de la Historia» con Chris Van Vliet.

► Las descripciones de John Cena

Cody Rhodes – Resiliente

Randy Orton – Natural

R-Truth – Hace sonreír a todo el mundo.

Logan Paul – Subestimado

CM Punk – Mi alma gemela en la lucha libre

Drew McIntyre – Una historia de resiliencia

Sami Zayn – Underdog

Brock Lesnar – Único en su género. Solo habrá un Brock Lesnar en la lucha libre, desde la época de los carnavales hasta el día en que apaguemos las luces si tenemos la suerte de conseguir otro. No sé quién podría ser.

AJ Styles – El mejor que lo ha hecho. Shawn se va a enfadar, y Dios sabe que Shawn siempre cuidó de mí. No hay mucho que él (Styles) no pueda hacer, y hace que lo difícil parezca fácil. Pero eso no es talento dado por Dios. Eso es práctica. Cuando ves que lo difícil se vuelve perfecto, es porque se ha hecho 10.000 veces, y la cantidad de cosas que él hace a la perfección… Hombre, es el mejor que lo ha hecho.

Sheamus – Esto es muy “de dentro”, solo él lo va a entender. El luchador más alto del mundo.

Rey Mysterio – Mentor, y alguien que le permitió ser parte de su familia cuando no tenía por qué hacerlo.