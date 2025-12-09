Así describe John Cena a Rhodes, Paul, Orton y más

John Cena

Le piden a John Cena que describa con una palabra o una frase a algunos de sus compañeros, amigos y rivales en la WWE. ¿A quiénes? Continúa leyendo y descúbrelo. Se trata de la reciente entrevista del «Mejor de la Historia» con Chris Van Vliet.

► Las descripciones de John Cena

Cody RhodesResiliente

Randy OrtonNatural

R-TruthHace sonreír a todo el mundo.

Logan PaulSubestimado

CM PunkMi alma gemela en la lucha libre

Drew McIntyreUna historia de resiliencia

Sami ZaynUnderdog

Brock Lesnar Único en su género. Solo habrá un Brock Lesnar en la lucha libre, desde la época de los carnavales hasta el día en que apaguemos las luces si tenemos la suerte de conseguir otro. No sé quién podría ser.

AJ Styles El mejor que lo ha hecho. Shawn se va a enfadar, y Dios sabe que Shawn siempre cuidó de mí. No hay mucho que él (Styles) no pueda hacer, y hace que lo difícil parezca fácil. Pero eso no es talento dado por Dios. Eso es práctica. Cuando ves que lo difícil se vuelve perfecto, es porque se ha hecho 10.000 veces, y la cantidad de cosas que él hace a la perfección… Hombre, es el mejor que lo ha hecho.

Sheamus – Esto es muy “de dentro”, solo él lo va a entender. El luchador más alto del mundo.

Rey MysterioMentor, y alguien que le permitió ser parte de su familia cuando no tenía por qué hacerlo.

John Cena: «CM Punk me hizo llorar»

