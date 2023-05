John Cena: “Mi objetivo es dejar una mejor WWE”

Una de las más grandes Superestrellas de la historia de la WWE. Una estrella de Hollywood. John Cena. Desde el presente, pero sin olvidar el pasado, ni perder de vista el futuro, reflexiona sobre la lucha libre y el cine en una reciente entrevista con Sam Roberts en Notsam Wrestling.

► El objetivo de John Cena

“Puedes echar la vista atrás, y he fallado en muchas ocasiones. He intentado preocuparme y ser demasiado excéntrico, intenté ser gracioso y fallé, pero lo sigo intentando. Siempre estoy tratando de hacer que te importe. Esa ha sido mi meta desde que hacía rap. La gente quería escuchar buenas rimas. Luego la gente ya no quería escuchar buenas rimas. ‘Puedes hacer tu cosa del rap. Yo solo voy a darte una paliza en el ring’. Está bien, eso no importa. Lo que importa es que yo los haga conectar y creer. Si ellos creen y tal vez se ríen, luego se sienten tristes cuando la gente me da una paliza. Entonces puedo salirme con la mía, mi ética es la persistencia, porque años después, la gente dirá: ‘Sí, en realidad eso es lo que él hace. Simplemente sigue apareciendo. Está aquí siempre’. Eso es lo que significa la autenticidad. No puedes estrechar la mano de alguien por primera vez y que sepan que estás vendido. Estoy lo suficientemente bendecido como para, por ahora, permitir a la gente reflexionar y ver: ‘él es auténticamente así. Él tiene auténtica pasión por la compañía’. Mi objetivo es dejarla en un estado mejor del que la encontré. Ese es mi objetivo“.

“No quiero que se hable de mí generaciones después. Deberían hablar de Roman, y de quien le siga, y de quien le siga a él, porque así es como debería ser. Deberían estar en estadios en lugar de arenas todas las noches. Así es como debería ser. Esa es la carga que Roman lleva sobre sus hombros. Así es como se supone que debe ser. Demasiada gente obsesionada con ‘soy esto, soy aquello’. Soy un peón en el tablero de ajedrez, y alguien me dice: ‘te vamos a mover con este chico’, es lo mismo en las películas. Yo no tomo las decisiones”.

“Incluso es más restringido en las películas. Al menos en el entretenimiento en vivo, si quiero lanzar una bomba, puedo hacerlo y enfrentar las consecuencias después. Debo ser responsable, pero tengo mis cinco minutos para mostrarle dos dedos medios al mundo. No tienes eso en una película. Si lo haces en cada toma, recortarán alrededor de ti para obtener lo que quieren. ¿Por qué no abrazar el proceso, trabajar con todos en lugar de contra todos, no pensar que el mundo está en tu contra? El negocio de la lucha libre es un negocio, y su negocio es ganar dinero. Si eres valioso para ellos y eres valioso para el sistema cinematográfico, si no les cuestas una gran cantidad de dinero, si llegas a tiempo, si tienes pasión por el trabajo, si conoces el contexto de la historia, si sabes por qué estamos peleando; podrían pedirte que vuelvas. No necesitas ser el último combate”.

