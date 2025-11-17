John Cena deja un mensaje antes de su último Monday Night RAW

John Cena hará su aparición este lunes, en el que será el último episodio de Raw de su carrera, entrando así a la recta final de su ilustre carrera, que finalizará el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año, ante un rival que saldrá del torneo «The Last Time is Now», que también se está llevando a cabo.

► John Cena luchará en su último Monday Night RAW

El 17 veces campeón mundial recurrió a su cuenta de X este domingo para confirmar que el episodio de RAW de este lunes por la noche será el último y no volverá a luchar nunca más en el espectáculo insignia de la WWE.

“Mañana por la noche en Netflix termina una era en la WWE. No se pierdan el último episodio de #WWERaw en el que me verán luchar. No hay mejor escenario que el icónico Madison Square Garden para corear ‘¡Vamos Cena!’ o ‘¡Cena apesta!’. Sea lo que sea, la última vez es ahora porque después de esto… no puedo luchar 😉”.

John Cena subirá al ring por última vez en vivo desde el Madison Square Garden, el recinto más emblemático de la historia de la WWE. El evento, titulado «El último RAW de John Cena», se transmitirá exclusivamente en Netflix, y la compañía publicó un tráiler a principios de esta semana anticipando la despedida del 17 veces Campeón Mundial.

Además de la aparición de Cena, continuarán las luchas eliminatorias del torneo que definirá a su último rival: en uno de los combates, Gunther enfrentará a Je’Von Evans, mientras que en el otro, y Solo Sikoa se medirá con un oponente por anunciar.