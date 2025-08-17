John Cena defiende a Logan Paul de las críticas

Tras perder el Campeonato Indisputable WWE y volver a convertirse en el tipo bueno en SummerSlam, John Cena ha centrado su atención en Logan Paul, a quien enfrentará este 31 de agosto en Clash in Paris, activándose esta rivalidad justo en el SmackDown posterior al último evento premium.

► John Cena se enfrentará a Logan Paul en Clash in Paris

Durante la Fan Expo en Chicago, John Cena compareció y defendió a Logan Paul antes de su próximo combate en Clash of Paris. El 17 veces Campeón Mundial admitió que no tiene por qué caerle bien a la gente, y a muchos no les cae bien, pero espera haberse ganado el respeto a lo largo de su carrera, agregando que Logan Paul tiene una verdadera oportunidad de vencerlo gracias al talento que Paul ha adquirido en la WWE, aunque a muchos fans no les cae bien; y por lo tanto, no deberían subestimarlo.

«Siempre he sido uno de esos tipos que no tienen por qué caerte bien. Puedes odiarme si quieres. Pero me gustaría pensar que me he ganado el respeto de la gente. Así que lo que voy a decir puede que no sea la respuesta que buscas, pero espero que la respetes. ¿Creo que Logan Paul puede darme una paliza? Sí. Creo que tiene muchas posibilidades, porque es muy bueno en la WWE. Y sé que a mucha gente aquí no le cae bien. No es un tipo muy agradable.»

“[Después de que un fan dijera que Logan Paul está sobrevalorado] No estoy de acuerdo. Creo que está infravalorado. Creo que tiene mala fama. No es un desconocido; pertenece a la WWE. Creo que sus mejores días aún están por venir. Tiene campeonatos en el futuro. Les puedo decir que no subestimo a Logan Paul, y no me creo nada de la propaganda de que es un desconocido que debe tomarse a la ligera. Estoy entrenando duro. Cody Rhodes sacó lo mejor de mí en SummerSlam, reavivó mi pasión, y sé que tengo un oponente muy duro en Logan Paul. Entonces, ¿creo que puede vencerme? Sí. ¿Tendrá que ganarse cada centímetro? Por supuesto.”