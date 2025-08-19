¿John Cena debe retirarse de WWE con una derrota?

John Cena está encarando la recta final de su gira de despedida de la WWE y hoy hablamos de su última lucha, la cual todavía no es oficial. De hecho, todavía no se ha anunciado cuando se enfrentará a Brock Lesnar, quien se presupone que será su siguiente oponente después de Logan Paul, con quien luchará en Clash in Paris.

► La última lucha de John Cena

Pero nos vamos a ese combate final para plantear la cuestión de si el 17 veces Campeón Mundial debe salir derrotado. La pone sobre la mesa Bully Ray durante un episodio reciente de Busted Open.

«Soy un tradicionalista. Creo que debería perde. Te voy a hacer la pregunta y luego dime si tu respuesta sigue siendo Gunther. ¿Qué persona en la WWE puede beneficiarse más para su futuro de un último combate contra John Cena? «¿Pero realmente hay grandes heels en la WWE? ¿Van a permitir que Gunther sea ese tipo de heel? No como un heel tipo Logan Paul, donde solo es un idiota y quieres verlo recibir un puñetazo en la cara. ¿Van a dejar que Gunther sea ese tipo de heel? «¿No puedes seguir teniendo tu celebración definitiva si pierde? ¿No crees que, dado que va a ser la última noche de John y que será en Boston, realmente a la gente le va a importar que lo derroten?«.

Si se tratase de Gunther, no cabe duda de que una victoria sobre John Cena en su lucha de retiro sería enorme, pero no la necesita el «General del Ring». Personalmente, «El Mejor de Todos los Tiempos» debe ganar su último combate y tener una gran celebración para decir adiós a WWE.