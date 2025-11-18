John Cena: De Hogan vs. Sheik a leyenda de WWE

En camino a su retiro, «El Más Grande» John Cena habla sobre una variedad de temas relacionados con su pasado, presente y futuro en la WWE. En una entrevista realizada antes de que protagonizara su último Monday Night Raw.

► En palabras de John Cena

Sobre ganar el título Intercontinental en Boston

“Fue genial. Normalmente, en mi historia, no tengo un buen récord en Boston. Siempre que estoy en Boston, me patean el trasero. Pero era mi última vez allí, mi última vez en el TD Garden. Había magia en el aire. Y le advertí al tipo que me retaba: ‘No quieres pelear conmigo esta noche’. Y eligió al tipo equivocado en la noche equivocada. Así que pude ser Campeón Intercontinental, y creo que con eso completo el Grand Slam.”

El torneo ‘The Last Time Is Now’

“Muchos dicen: ‘¿Con quién quiere enfrentarse John Cena en su gira de retiro?’ No quiero elegir a nadie. Yo empecé en WWE por una oportunidad al azar: tuve mi primer combate porque el Enterrador estaba enfermo. Creo en la teoría de la oportunidad y en la meritocracia de WWE. Quiero que los talentos tengan la posibilidad de mostrar sus habilidades y ganarse la oportunidad. Por eso hacemos el torneo ‘The Time Is Now’, con superestrellas top y algunas entradas sorpresa. Todos tienen la oportunidad de ver si pueden retirarme, lo cual es algo especial.”

“En la noche real del retiro, el 13 de diciembre en DC, no será solo un show sobre mí. Usaré ese tiempo para darles a las superestrellas de NXT una oportunidad de mostrarse. Quiero que esta gira sea sobre oportunidades y sobre abrir camino para el futuro, porque eso fue lo que la generación anterior hizo por mí.”

El momento en que decidió ser luchador

“Para mí fue ver a Hulk Hogan contra Iron Sheik en MTV. Yo era muy joven, y MTV era algo que no deberíamos ver. Pero cuando la lucha libre apareció en MTV, de repente estaba permitido. Mi padre es un gran fan. Quería ver videos musicales porque no entendía bien la lucha, pero cuando vi a Hulk Hogan vencer al Iron Sheik en el Madison Square Garden por el Campeonato Mundial de Peso Pesado… quedé enganchado. Ese fue el momento.”

Sus momentos favoritos en el Madison Square Garden

“Elegiría dos. Muchos fans recuerdan cuando regresé como sorpresa en el Royal Rumble 2008. Me había desgarrado completamente el pectoral derecho, me lo reparó el Dr. James Andrews y debía estar fuera ocho meses… regresé en tres. Fue un ejercicio de trabajo duro. Y lo mantuvimos en secreto, lo cual es raro en WWE.”

“El otro momento: debo quitarme el sombrero ante Paul Wight, The Big Show. En WrestleMania 20 gané el Campeonato de Estados Unidos levantando a un hombre de 550 libras. Él fue esa persona. Sin él, yo no existiría.”

Por qué se retira ahora y cómo ve el estado actual de la WWE

“La WWE está en un momento fantástico. Ahora somos parte de la familia ESPN. Nunca pensé que podría sentarme aquí como invitado de ESPN. He estado en Wrestlepalooza, Crown Jewel, y viene Survivor Series en San Diego el 29 de noviembre, mi última aparición en ESPN. Pero no ha habido mejor momento para estar en WWE: las relaciones, la visión, el roster.”

“Tenemos la mayor cantidad de talento que he visto, haciendo cosas que yo nunca podría imaginar. Por eso es momento de dar un paso al costado. Aún me queda algo en el tanque, como viste en esos videos. Tengo 48 años, me veo bien, me siento bien, tengo salud… pero llevo 23 años operando al máximo nivel. Quiero abrir camino para el futuro.”

“Prefiero irme ahora y que el público recuerde: ‘Siempre lo dio todo’, antes que arriesgarme a ofrecer un mal trabajo.”

El origen de “You Can’t See Me”

“Fue un accidente feliz. Cuando grabé mi álbum, lo escuchamos con mi hermano pequeño Shawn, y él hacía este gesto. Le dije: ‘Te ves estúpido’. Y él dijo: ‘Apuesto a que no harás eso en televisión’. Yo estaba luchando en Velocity, un programa que nadie veía. Así que dije: ‘Bueno, nadie está mirando’. Y lo hice: ‘No pueden verme’. Se quedó. Y aquí estoy, el hombre invisible 23 años después. Todo fue un accidente.”

Sus emociones antes de su última aparición en MSG

“Es emocionante, y quiero que estas noches sean emocionantes. Relaciono mi salida con cerrar un capítulo: es el final de una o dos décadas en WWE y el comienzo de algo nuevo. Si algo de lo que hice te hizo ver WWE, este es un momento para cerrar ese capítulo en el escenario más famoso del mundo, en Netflix, en RAW en vivo. Solo quiero que estos momentos sean especiales. Como siempre, daré todo lo que tengo, y veremos qué pasa después.”