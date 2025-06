John Cena confrontó a fan por grabarlo sin permiso

La Superestrella WWE, John Cena, vivió un momento algo tenso con un fanático. Y es que el luchador estaba presente en la convivencia de fans que Fanatics realizó recientemente en conjunto con WWE. Y se cansó de ser filmado de cerca por un fan que no le pidió permiso para grabarlo.

Aunque es normal que a las celebridades y figuras públicas se les grabe, al parecer, el hombre del video llevaba ya mucho rato siguiendo a John Cena, grabándolo con su celular.

Luego de tomarse la foto con Cena, el TikToker lo siguió por el área grabándolo. Cena se detuvo y lo confrontó:

«Soy un gran defensor del consentimiento. Así que, si quieres grabar un video, que sepas que soy un gran defensor del consentimiento».

El fan se disculpó, aunque, curiosamente, también tenía unas gafas que grabaron toda la interacción. Momentos después, Cena regresó a donde el fan y se disculpó por haberse ido corriendo de donde estaba y por decirle lo que le dijo:

«Perdón por alejarme de ti. Solo respira profundo. Siento que estoy en una situación difícil. Solo sé que aquí detrás hay algo de caos. Te daré lo que quieras, siempre y cuando lo pidas. Te agradezco».

Sin duda alguna, Cena estaba en un momento bastante tenso porque algo no salió como se esperaba en esta convención de fanáticos. Aunque hay quienes dicen que John Cena solo estaba mostrando su faceta de villano, su personaje en WWE, otros dicen que Cena se cansó ya de que vaya por la calle y tanto TikToker lo grabe para obtener reacciones para sus videos. Ya veremos si hay una actualización de lo ocurrido.

