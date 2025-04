John Cena confirmó que se hizo trasplante capilar

La gran Superestrella WWE, John Cena, quien se consagró como 17 veces campeón mundial el pasado domingo 20 de abril de 2025, tras vencer a Cody Rhodes en el evento estelar de WrestleMania 41 Noche 2 y quitarle el Campeonato Indisputable WWE, sorprendió a sus fans.

Todo porque apareció recientemente en el videopodcast The Pat McAfee Show, del actual comentarista de Raw, Pat McAfee, y allí reveló algo bastante interesante: se tuvo que hacer un trasplante capilar.

► John Cena confirma que se puso cabello con un trasplante capilar

Y es que los fans de WWE se burlaron a través de redes sociales de la calvicie de Cena, pues se le veía un lugar, un hueco en la cabeza, en donde se le veía sin cabello. Estas fueron las declaraciones de Cena en donde confirma su intervención capilar:

«Lo vi en demasiados carteles sobre calvicie. Y ese es el tema: cuando te haces el tratamiento, el cabello se cae porque tienen que crecer los nuevos. Así que el viejo se cae. Por cierto, gracias por ser tan considerados con mis necesidades y emociones, porque me destrozaron por un problema genético que no puedo controlar.

«Esto no es chévere. Ustedes no me tratan bien. ¿Por qué creen que me lo hice? Estoy en el Royal Rumble tratando de ganar y… ‘¿Y la calva qué?’ O sea, eso no es justo. No lo puedo controlar.

«Ustedes gritan y me hacen sentir pequeño, me avergüenzan. No tienen idea de cómo se siente eso. Eso es bullying, así de simple. Y no está bien. No me gusta. Así que gracias por hacerme bullying hasta el punto de someterme a una cirugía de implante capilar. Hasta allá me empujaron».