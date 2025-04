John Cena, confirmado para otro evento premium de WWE

En los últimos meses de su carrera, John Cena vuelve a estar tan en boga como en sus mejores momentos. Principalmente, por su sonado «heel turn» y por conquistar el Campeonato Indiscutible WWE durante el epílogo de WrestleMania 41, para oprobio de Cody Rhodes.

No sabemos todavía la fecha concreta en la que Cena se despedirá de los rings, quien asegura querer hacerlo como máximo monarca. Teóricamente, esta llegará ya en los últimos compases de 2025, pues por ahora, hasta septiembre WWE tiene cerradas fechas para «The Champ».

Durante la rueda de prensa posterior a la última jornada de WrestleMania 41, Triple H desveló que Cena formará parte de Backlash (10 de mayo), siguiente evento premium de la empresa. Y con Randy Orton como imagen principal de esta cita y presumible retador en ciernes, podríamos retrotraernos allí a casi dos décadas atrás.

Y en las últimas horas, podemos confirmar que John Cena también estará en el «PLE» posterior a Backlash, Money in the Bank, a celebrarse el 7 de junio desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU), pues figura dentro de la imagen promocional del mismo, junto con Cody Rhodes, CM Punk, Rhea Ripley o Penta.

Hago recapitulación de todas las fechas anunciadas por WWE con Cena involucrado.

