Hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, John Cena se despide de los rings tras un cuarto de siglo de carrera luchística. «The Champ» dirá adiós frente a Gunther, competidor que podrá presumir de haber sido parte de dos combates de retiro este año, e igualmente, como parte de una edición de Saturday Night’s Main Event.

Y parece que hasta el último momento, esta última etapa de Cena no está exenta de controversia. Todo a raíz de que Bryan Alvarez, vía Wrestling Observer Live, asegurara el miércoles que el plan de WWE pasaba por situar tamaño acontecimiento como apertura del show, no como cierre. Una decisión, según Alvarez, impulsada por Cena en pos de acaparar menos protagonismo y conceder el resto del show a los demás talentos implicados.

Pero en las últimas horas, el propio Cena ha desmentido las informaciones de Alvarez, durante su aparición en ‘The Pat McAfee Show’.

«No voy primero mañana. Vamos los últimos. No sé cómo empezó ese rumor. Supongo que a algunos colegas con credibilidad les gusta hacer ruido de vez en cuando para que la gente discuta… Ni siquiera sé cómo empezó. Es difícil conceptualizarlo. Como digo, yo no hago el menú. Y si, dios, aparezco mañana y y quieren que vaya primero, eso es lo que haré. Pero en este momento, vamos los últimos».

► El último «main event»

He aquí el cartel completo de Saturday Night’s Main Event: John Cena’s Final Match, que tendrá lugar desde la Capital One Arena en Washington, DC (EEUU) a partir de las 8 pm ET vía NBC/Peacock (EEUU y Puerto Rico) y YouTube (México y resto de Latinoamérica, España). Recuerden, además, que podrán seguir la cita a través de SUPERLUCHAS.

The farewell tour is coming to a close 🥹@WWE #SNME is LIVE December 13 on Peacock. pic.twitter.com/9eXfhkwvXk — Peacock (@peacock) December 12, 2025