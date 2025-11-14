John Cena confirma que luchará en su último WWE Raw

Si algo le faltaba por ganar a John Cena en WWE era el Campeonato Intercontinental. Y justo antes de colgar las botas, este pasado lunes en Raw tachó ese punto de su lista con su victoria sobre Dominik Mysterio.

Lógicamente, considerando que sólo tiene un mes por delante, su reinado no será extenso, pero Cena podría defender el título Intercontinental el próximo lunes, cuando haga su última aparición en Raw y en el Madison Square Garden de New York City como luchador en activo, pues «The Champ» ha dado cuenta motu proprio que competirá allí, aunque sin desvelar contra quién o quiénes.

Over 23 years you’ve allowed me to have 544 matches on #WWERaw. The most in WWE history. My favorite match.. is my next one! Which will be our LAST ONE! Don’t miss our last chance to grace @TheGarden ring as we say farewell to RAW live, Monday night on @netflix at 8pm ET! — John Cena (@JohnCena) November 14, 2025

«Durante 23 años me habéis permitido tener 544 combates en WWE Raw. Más que nadie en la historia de WWE. Mi combate favorito… ¡es el siguiente! ¡Será nuestro ÚLTIMO! ¡No os perdáis la última oportunidad de honrar el ring del Madison Square Garden diciendo adiós a Raw en directo, el lunes por la noche en Netflix a las 8 pm ET!»

► Las tres últimas fechas de Cena

Tras hacer de las suyas en Raw el lunes, Cena sólo deberá cumplir con dos fechas más en su calendario con WWE.

Dentro de dos semanas, el día 29, desde el Petco Park en San Diego (California, EEUU), Cena tiene previsto ser parte de Survivor Series: WarGames, se supone que igualmente de forma competitiva, e igualmente se desconocen mayores detalles. Cabe apuntar que restan cuatro nombres por definirse para la lucha varonil que da nombre al evento, dos por cada equipo.

Y ya el 13 de diciembre, desde la Capital One Arena en Washington D.C. (EEUU), Cena protagonizará particular canto de cisne en Saturday Night’s Main Event XLII. Su rival saldrá de un torneo denominado, propiciamente, «Last Time Is Now».