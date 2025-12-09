John Cena: «CM Punk me hizo llorar»

A falta de días para su último combate en WWE, John Cena repasa su carrera. En esta ocasión, lo leemos hablando de un reciente episodio polémico de CM Punk. ¿Cuál? Cuando el actual Campeón Mundial de Peso Completo traicionó sus principios viajando a Arabia Saudí para luchar en Night of Champions, donde justamente ambos se enfrentaron por vez última.

► CM Punk en Night of Champions

Esto lo dijo «El Mejor de la Historia» a Chris Van Vliet:

“Dios, uno de los momentos en el sports entertainment que es más grande que el propio sports entertainment es que Phil Brooks vaya a Arabia Saudí. Esa mierda me hizo llorar — increíble, increíble. Responsabilidad, vulnerabilidad, disculpas, perdón. Culturas mezclándose entre sí. Y luego sale y hace mi gimmick. O sea, ¿cómo sigues lo que yo hice? Él tuvo esta idea loca. Yo le dije: ‘Tío, tienes que hacer eso’. Y lo clavó. Simplemente lo clavó por completo.

“Y qué viaje para él. Redención, aceptación. Allí puede ir donde quiera y puede entretener a fans que son increíbles. Cuando empezamos al principio, no sabían qué estaba pasando. Ahora, hacen mucho ruido y llenan el lugar, y es un sitio genial para actuar. Y ellos lo reciben a él, y él los recibe a ellos. Y eso es súper guay.”