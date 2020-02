La Superestrella y leyenda de WWE, John Cena, regresó anoche a la compañía en lo que fue su primer show desde enero del año pasado.

Su regreso permitió que los fans mostraran el amor que por fin entendieron que deben darle, y también para pactar su lucha contra The Fiend en WrestleMania 36. Pero hay un detalle que muy pocos notaron: John Cena hizo algo diferente al entrar al ring.

► John Cena cambia su entrada al ring

Quizá para algunos el cambio en su entrada sea mínimo, pero realmente es significativo y es un buen apunte. El hecho es que desde hace ya más cinco años, siempre que John Cena entra al ring o gana una lucha, hace una señal con sus manos. No, no es la famosa «¡No puedes verme!» o «You Can’t See Me!»

Hablamos de que hace un círculo con sus dedos pulgar e índice y libera los demás, como una forma de «señal de OK», aunque claro, siempre hay personas que le dan a los gestos el significado que ellos quieren entender. Muchos han criticado a Cena porque en el lenguaje de señas de los Estados Unidos, ese gesto que hace Cena significa «asshole». También, algunas personas dicen que es un gesto de supremacía blanca de la ultraderecha estadounidense.

Tal vez para evitar polémicas tontas en esta nueva etapa de su vida y de su carrera como la gran figura pública que es, tan importante ahora en el mundo del cine, John Cena decidió cambiar su habitual rutina de entrada y su ya clásico gesto de manos, así como decidió dejar de rapear por los niños. En el show de SmackDown, lo que hizo fue hacer el signo de «paz y amor» estirando sus dedos índice y corazón. ¿Qué opinan?