John Cena aprecia la honestidad de los fanáticos

John Cena se encuentra en medio de su gira de retiro, donde ya le quedan menos de diez fechas antes de colgar sus botines, y tras recuperar por completo el apoyo del público tras su breve etapa como rudo, ahora ha centrado su atención en Logan Paul, a quien enfrentará en Clash in Paris este 31 de agosto, en lo que será uno de los últimos combates que dispute en su ilustre carrera.

► John Cena escucha a los fanáticos

Durante una entrevista reciente con «PEOPLE», John Cena habló sobre las interacciones que el público ha tenido con él, tanto cuando lo han apoyado como cuando ha sido criticado, a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria. El 17 veces Campeón Mundial explicó que siempre ha apreciado la honestidad del público con él y la expectativa de que su personaje rinda al máximo.

«Algún día podré agradecer al público, que ha sido como un miembro de mi familia durante un cuarto de siglo. Y cuando digo eso, me refiero a que me han hecho responsable. No te dejan salirte con la tuya por pura casualidad. Simplemente no puedes porque te devorarían vivo, y eso es lo que hace un buen sistema de apoyo. Ya sabes, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. Esperamos lo mejor de ti».

Cena también comentó sobre la pérdida de cabello que los espectadores habían notado en los últimos años de su carrera, afirmando que la constante atención que recibía su calva lo llevó a considerar el trasplante, algo que evidentemente sucedió y tuvo éxito.

«Cuando intento ocultar mi pérdida de cabello, el público simplemente lo saca a la luz, como si me estuviera quedando calvo. También quiero que sepan que veo sus señales. La de John Cena calvo. Lo entiendo, pero también sé que es algo por lo que estoy pasando… me animaron a ir a ver qué opciones tenía«.