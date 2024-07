John Cena aparecerá próximamente en ‘Los Simpson’

‘Los Simpson‘ contará con la Superestrella de WWE «The Greatest of All Time» John Cena. No será la primera vez que un luchador formará parte de la que es una de las series más famosas y exitosas de todos los tiempos pues Bret «The Hitman» Hart hizo una memorable aparición especial en 1997 en el episodio ‘El viejo y Lisa’.

► John Cena en ‘Los Simpson’

Informa de ello el periodista Michael Schnieder en Variety en un extenso informe acerca de lo que se avecina para la ficción animada; las novedades inclurián, por ejemplo, una parodia de ‘Venom’, las películas del antihéroe de Marvel protagonizada por Tom Hardy que el 25 de octubre estrenará su tercera entrega.

«Y los productores adelantaron el estreno de la temporada 36 de ‘Los Simpson’, titulado ‘El cumpleaños de Bart’, en el cual el exescritor de ‘Los Simpson’, Conan O’Brien, regresará en una importante aparición especial. Otros invitados en ese episodio de estreno incluyen a John Cena, Danny DeVito y Tom Hanks. ‘Es un estreno un poco loco, lleno de estrellas’, dijo Matt Selman, showrunner de la serie. ‘Es una idea bastante audaz y grande'».

Antes, el próximo estreno de John Cena será ‘Jackpot: Lotería mortal’, que llegará el 15 de agosto a Amazon Prime Video:

En un futuro cercano, se ha establecido una «Gran Lotería» en California: el truco es matar al ganador antes del atardecer para reclamar legalmente su premio de miles de millones de dólares. Cuando Katie Kim (Awkwafina) se muda a Los Ángeles, accidentalmente se encuentra con el boleto ganador. Desesperada por sobrevivir a las hordas de cazadores de premios, se une a regañadientes con el agente amateur de protección de loterías Noel Cassidy (John Cena), quien hará todo lo posible para llevarla hasta el atardecer a cambio de una parte de su premio. Sin embargo, Noel debe enfrentarse a su elegante rival Louis Lewis (Simu Liu), quien también busca cobrar la comisión de Katie a toda costa. ¡JACKPOT! está dirigida por Paul Feig y escrita por Rob Yescombe.

