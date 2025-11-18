John Cena analiza la situación actual de la WWE

Este lunes, John Cena hizo su última aprición en un Monday Night Raw, que se llevó a cabo desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El ambiente fue bastante emotivo, y el 17 veces Campeón Mundial tuvo una última oportunidad para despedirse de los fanáticos, no solo hablando, sino también haciendo lo que más le gusta, luchar.

► John Cena elogió al elenco actual de la WWE

Antes de que Cena apareciera en el último Monday Night RAW de su carrera, estuvo presente en el programa «First Take» de ESPN para hablar sobre la situación actual de la empresa con sede en Connecticut. Allí, el Campeón Intercontinen explicó que la WWE ha creado uno de los elencos más talentosos de su historia, lo cual es una de las razones detrás de su decisión de retirarse el próximo mes.

«Nunca ha habido un mejor momento para estar en la WWE, tanto por sus relaciones públicas como por su elenco. Creo que tenemos al personal más talentoso y numeroso sobre el ring. Están haciendo cosas que ni siquiera puedo imaginar, por eso es hora de que me retire... Tengo 48 años, me veo bien, me siento bien y gozo de buena salud. Pero he estado aquí durante 23 años, trabajando al máximo nivel. Quiero allanar el camino para el futuro, y prefiero irme ahora y dejar recuerdos en el público, como «Siempre lo dio todo», que arriesgarme a hacer un mal trabajo.»

Después del WWE RAW de anoche, la próxima aparición de Cena antes de su combate de retiro en Saturday Night’s Main Event será en Survivor Series el 29 de noviembre, donde defenderá el Campeonato Intercontinental ante Dominik Mysterio, en lo que será el último evento premium en vivo de su carrera.