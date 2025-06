John Cena añade una fecha más a su tour de retiro

Aunque cada vez aparece John Cena en televisión, hay un conteo con las fechas que le quedan en este 2025 para su retiro definitivo, WWE ha logrado añadir una nueva fecha en la que Cena se presentará ante los fans en este tour de retiro.

Se trata del WWE SmackDown del 01 de agosto de 2025, el cual se realizará justo el día antes de que empiecen los dos días de SummerSlam 2025. Este SmackDown del 01 de agosto se realizará desde el Prudential Center en Newark, New Jersey.

► Estas son las fechas que le quedan a John Cena para su tour de retiro

La arena confirmó en días pasados la presencia de John Cena, actual Campeón Indisputable WWE. Así las cosas, Cena tiene las siguientes fechas para su tour de retiro:

20 de junio – WWE SmackDown – Grand Rapids, Michigan

28 de junio – WWE Night of Champions – Riad, Arabia Saudita

18 de julio – WWE SmackDown – San Antonio, Texas

1 de agosto – WWE SmackDown – Newark, Nueva Jersey

2 y 3 de agosto – WWE SummerSlam – East Rutherford, Nueva Jersey

8 de agosto – WWE SmackDown – Montreal, Quebec, Canadá

15 de agosto – WWE SmackDown – Dublín, Irlanda

29 de agosto – WWE SmackDown – Lyon, Francia

31 de agosto – WWE Clash in Paris – París, Francia

11 de octubre – WWE Crown Jewel Perth – Perth, Australia

Por otra parte, Bryan Álvarez dijo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, que WWE no ha acabado de programar todas las fechas de Cena en este tour de retiro, por lo que podrían añadirse más shows a futuro:

«Le quedan como 17 fechas o algo así. No le quedan muchas. Lo sorprendente fue que me dijeron que WWE todavía no había definido exactamente su calendario de fechas rumbo al final. Yo pensé que cuando él anunció: ‘Voy a retirarme’, y cuando públicamente dijeron que haría 36 fechas o lo que sea en 2025, ya lo habrían planificado todo desde el comienzo del año, contando hacia atrás. Pero me dijeron que no es así. Aún están decidiendo cuáles serán sus últimas fechas».