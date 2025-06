John Cena: «Amo más la lucha libre que el cine»

John Cena ama la lucha libre tanto como los fans lo aman a él. Y el actual Campeón Indisputable WWE, 17 veces campeón mundial, estuvo recientemente en la Fan Expo Dallas, y allí le un fanático le preguntó si prefería actuar o luchar.

John Cena, dejando un lado su personaje de rudo un poco, reveló que ama más la lucha libre que el cine. Estas fueron sus interesantes palabras, en donde expresa su gran amor por la lucha:

► John Cena dice que ama y prefiere la lucha libre por encima del cine

«Sabes, en la actuación también te hieren los sentimientos muchas veces. No sé si has visto algunas de mis cosas o leído las críticas. Te hieren los sentimientos. Para ser honesto —y esto no es un ataque—, no creo que esto me haga perder trabajos en el cine, porque en cada oportunidad doy lo mejor de mí.

«Así como estamos aquí hoy, intento responder todas tus preguntas. Amo muchísimo más la lucha libre. Muchísimo más. No hay forma de negar la magia que se siente en una arena durante una transmisión en vivo de WWE. Amo muchísimo más la lucha libre, y no tengo problema en decirlo. Si eso me cierra puertas en el cine, asumiré la responsabilidad por decirlo».