John Cena: «Amo a Vince McMahon. No me importa»

La gran Superestrella WWE, John Cena, sorprendió esta semana con unas interesantes declaraciones que le han dado la vuelta al mundo de la lucha libre profesional. En una reciente entrevista con Timothy Bella para The New York Times fueron sus interesantes palabras.

Cena declaró que, pese a todos los líos judiciales de su antiguo jefe, el señor Vince McMahon, acusado recientemente a nivel civil por abuso y trata de personas por parte de una mujer llamada Janel Grant, lo sigue amando, pues fue él quien le dio la oportunidad de cambiar su vida y lo llevó a la cima del mundo.

► John Cena expresa su amor por Vince McMahon

«No me importa quién lo escuche: yo amo a Vince McMahon. No estoy minimizando nada que deba resolverse ni las acusaciones de ningún tipo, pero cuando amo a alguien, lo hago con todo el corazón. Sé que la gente se va a enojar por eso, pero no pueden imponer su valor sobre la relación que yo tengo con alguien a quien amo».