John Cena agradece a jóvenes prospectos de la WWE

Cuando hablamos de que un luchador se deje aconsejar por otros nos vienen a la mente las ocasiones en que hemos hablado de momentos negativos como cuando una leyenda como Ric Flair dijo que los jóvenes no le piden consejos o cuando CM Punk tuvo problemas con algunos en AEW que según dijo no querían aprender de veteranos. Pero en esta ocasión nos vamos a un plano positivo con John Cena.

► John Cena: maestro y alumno

«El Más Grande de Todos los Tiempos» ha tenido una carrera legendaria porque siempre ha estado abierto a escuchar y aprender, entre otras muchas razones. Y en la actualidad es más bien él quien está en posición de brindar ayudar a las generaciones que le suceden. Para ello visita de cuando en cuanto a las Superestrellas en desarrollo de WWE en el Performance Center, de las que también sigue aprendiendo él.

«Ser capaz de recibir consejos y aprender puede abrirnos la mente. Gracias a todas las Superestrellas del Centro de Rendimiento de WWE por compartir conmigo diferentes perspectivas sobre nuestro negocio. Pasé la semana reflexionando sobre sus comentarios y estoy agradecido de haber podido regresar hoy para otra oportunidad de aprender y compartir sabiduría«.

