John Cena afirma estar listo para enfrentarse a Gunther

Durante el reciente Friday Night SmackDown, el torneo Last Time Is Now finalmente encontró a su vencedor, luego de que Gunther derrotara a LA Knight por rendición, convirtiéndose oficialmente en el último rival de la carrera de John Cena, a quien enfrentará el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año.

► John Cena se prepara para su combate final

Tras lograr su victoria este viernes, Gunther tendrá la tarea monumental de ser la última prueba en la legendaria carrera de John Cena, en un choque que promete ser el punto final perfecto para la carrera de un ícono, y en el que el «Ring General» prometió hacer rendir al hombre que nunca se rinde.

Al respecto, John Cena reaccionó luego de conocer al que será el último rival, y decidió escribir unas palabras en su cuenta de X para mostrar su entusiasmo en lo que será el último combate de su ilustre carrera, que dio inicio en el 2002.

«El escenario está listo para el último combate. En una noche épica, es un honor enfrentarme a un oponente a quien respeto y que se ha ganado el derecho de estar en este desafío final. ¡Daré lo mejor de mí, y sé que él hará lo mismo! ¡No se pierdan la final! #SNME»

John Cena y Gunther tendrán un encuentro inédito, pero sin duda será uno que promete y en el que ambos seguramente lo darán todo en el ring. El ex Campeón Mundial tendrá nuevamente la reponsabilidad de retirar a otra leyenda de la WWE, luego de que en abril de este año también se convirtiera en el último oponente de Goldberg.