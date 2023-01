Dominik Mysterio debutó en el ring con la ayuda de su padre, permaneciendo juntos por varios meses y obteniendo el Campeonato de Parejas SmackDown. Eventualmente llegó la traición y ahora la carrera de Dom ha despegado fuera de la sombra de su padre gracias a su participación en The Judgment Day, aunque hay que admitir aún tiene un buen margen para mejorar.

► Dominik Mysterio debutó luchando sin público

Recordemos que el debut de Dominik Mysterio en WWE se dio durante la pandemia cuando los programas semanales se llevaban a cabo dentro del Performance Center, lo cual implicaba que no tuvo que hacerlo en frente de una multitud en vivo. Esto cambió a mediados del 2021 cuando se tomó la decisión de retomar los espectáculos en vivo, coincidiendo con el regreso de John Cena en Money in the Bank 2021, quien había aparecido para encarar a Roman Reigns.

Precisamente, el regreso de John Cena a la programación también fue aprovechado para que pueda formar parte de varios combates no televisados, algunos de los cuales incluyeron a Rey y Dominik Mysterio para hacerle frente a The Bloodline. Esto marcó la primera experiencia de Dominik Mysterio frente a una multitud en vivo, y el trío de técnicos salió victorioso.

Mientras hablaba en Keepin’ it 100, Dominik Mysterio recordó cómo John Cena lo ayudó durante ese combate no televisado. Recordó cómo el 16 veces campeón mundial le dio consejos durante y después del encuentro.

“Cuando empecé, no había multitud. Así que escuché la reacción de audio y escucharía a mi papá simplemente dándome consejos. Pero luego, una vez que fuimos a la multitud en vivo, mi primera lucha frente a una multitud en vivo fue con Cena y mi padre contra Roman Reigns y The Usos. Así que tuve a John allí como guiándome y diciéndome qué escuchar, cómo hacerlo y cuándo, ya sea que estuviéramos en ese momento o no. Él me diría qué escuchar exactamente”.

John Cena ya no aparece mucho, pero su presencia no solo ha ayudado a la WWE a mejorar sus números de asistencia y ratings televisivos, sino que también ha servido para ayudar a las Superestrellas más jóvenes, como en el caso de Dominik Mysterio.