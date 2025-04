John Cena, el accidente más feliz de la WWE

John Cena nunca imaginó que lucharía con Cody Rhodes en el combate estelar de WrestleMania. Pero eso es justamente lo que va a pasar en unas horas, cuando las dos Superestrellas WWE colisionen por el Campeonato Indiscutible en el Allegiant Stadium en Las Vegas para poner el broche de oro a la edición 41 del evento más grande de la lucha libre profesional.

Antes, atendamos a las declaraciones del retador en una entrevista con Daniel Cormier en ESPN:

«Habla de la imprevisibilidad de la WWE. Estoy haciendo una declaración general y una suposición sobre la lucha, de la cual sé muy poco. Mi declaración general es que, lo más probable es que puedas ver el potencial de un gran luchador mucho antes de que llegue a su pico. WWE es diferente, y creo que eso es lo que la hace divertida. Si le hubieras preguntado a Triple H, ‘¿Alguna vez pensaste que te enfrentarías a ese tipo a quien casi despides en WrestleMania en Chicago?’ Yo soy la última opción. Soy el tipo que casi fue despedido. Soy el tipo que no debería estar aquí. Soy el accidente feliz. Aquí estamos, casi 25 años después, reflexionando sobre esa historia.

Lo que es hermoso sobre el entretenimiento deportivo es que, sí, el caucho tiene que tocar el camino. Necesitas tener habilidades fundamentales y capacidad atlética para desempeñarte en el ring, pero también depende de ellos. Pueden tomar un error y convertirlo en un éxito. Mientras seas lo suficientemente valiente para montar el rayo, tienes una oportunidad. Es una pregunta interesante y mucha historia…

Stunning Steve Austin realmente no estaba haciendo mucho hasta que se convirtió en Stone Cold. Incluso entonces, cuando era Stone Cold, era algo ambiguo hasta que dijo, ‘Austin 3:16 te acaba de patear el trasero.’ Ahí es cuando empezó la carrera. Rocky Maivia, abucheado en cada edificio, y no en el buen tipo de abucheo. ‘¿Qué vamos a hacer con este tipo?’ Puedes ver a simple vista, ‘Exjugador de fútbol, es un atleta, se ha adaptado al negocio,’ pero simplemente no está funcionando. Luego, por accidente feliz, encuentra su camino».