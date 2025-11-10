John Cena abrirá WWE RAW este 10 de noviembre

Este lunes 10 de noviembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts, donde la principal atracción será el regreso de John Cena, quien se presentará como luchador por última vez en su tierra, y probablemente sepamos algo en torno a sus últimas tres apariciones como Superestrella en activo.

► Inicia el torneo «The last time is now»

Como parte de su gira de despedida, Adam Pearce confirmó en sus redes sociales que John Cena abrirá la edición de RAW de este lunes, día en que también se marcará el inicio oficial del torneo de 16 hombres que decidirá quién se enfrentará a Cena en su último combate en la WWE el 13 de diciembre próximo en Washington, D.C., en el último Saturday Night’s Main Event del año. Ya se anunciaron los dos primeros combates de la primera ronda, que tendrán lugar el mismo día lunes, con Rusev enfrentándose a Damian Priest, y Shinsuke Nakamura se medirá con Sheamus, en lo que promete ser una batalla intensa.

Además del segmento de Cena y del inicio del torneo, el programa también tendrá dos combates luchas titulares. Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenil contra Raquel Rodriguez, mientras que Charlotte Flair y Alexa Bliss pondrán en juego el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra el dúo de las Kabuki Warriors, Kairi Sane y Asuka.

Recordemos que el programa se transmitirá por Netflix en la mayoría de los países de Latinoamérica y España, al igual que en EE.UU., Canadá y Reino Unido.