John Cena a Stephanie McMahon: «Aprendo de ti»

Stephanie McMahon ha sido heel en múltiples etapas a lo largo de su carrera en WWE. Ya fuera a finales de la década de 1990 con la facción McMahon-Helmsley. A principios de los 2000 ocupando el rol de Gerente General de SmackDown. A mediados de los 2010 siendo parte de La Autoridad. Junto a su padre, Vince McMahon, junto a su esposo, Triple H, o incluso contra ellos. «The Billion Dollar Princess» dedicó buena parte de su vida en la lucha libre a ser villana.

► Aprendiendo de los grandes heels

También John Cena. No tantas veces como ella pero nos acordamos de aquella época comenzando los 2000 como rapero arrogante y miramos directamente al presente, cuando es el Campeón Indiscutible y de repente el nuevo mejor amigo de Logan Paul. El luchador y la exejecutiva se juntaron en un reciente episodio del pódcast Stephanie’s Places y «The Greatest Of All Time» le dijo a la presentadora que para ser rudo ha aprendido de ella.

“Déjame decir que tuve personas realmente buenas de las que aprender. Tú estás en una lista muy corta de nombres que entran en esa categoría. La verdad, te robo mucho. Así que, gracias por ayudarme en todo esto”.