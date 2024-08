El futuro miembro del Salón de la Fama y 16 veces Campeón Mundial de la WWE «The Greatest of All Time» John Cena siempre está dispuesto a compartir su sabiduría con todo aquel que esté interesado en aprender de uno de los más grandes de todos los tiempos en la lucha libre profesional.

Y no solo dentro de la compañía de la que un día fue la cara sino también de otra con la que esta no tiene precisamente buena relación. El luchador, productor o manager, además de vicepresidente de coordinación creativa y de espectáculos, en AEW, QT Marshall revela el consejo que una vez le dio.

► John Cena a QT Marshall sobre AEW

«John Cena estaba en la escuela, por Cody, y estaba hablando con los niños. Entramos en la oficina y él estaba hablando con Cody sobre algunas cosas. Me preguntó, ‘Sé que trabajas para la otra compañía, pero ¿hay algo que pueda responder para ti?’ ‘Sí, soy vicepresidente, pero por supuesto que quiero luchar.’ ‘Solo pregúntale a tu jefe qué quiere. Si le das lo que quiere, no tienes de qué preocuparte. Estás haciendo lo que él te pidió. Si es algo que realmente sientes con fuerza, que no quieres hacer o tienes otra idea, entonces hazlo, solo ten en cuenta que estarás en la cuerda floja. Si no funciona, estarás en la cuerda floja’. Tiene mucho sentido. Sé que cuando quiero algo de mi esposa, primero tengo que darle lo que ella quiere. La vida no es tan difícil.»

