John Cena, ¿17 títulos mundiales de WWE? Bully Ray lo ve posible

Uno de los temas más comentados acerca de la recta final de la carrera de John Cena como Superestrella de la WWE es si va a conseguir ser 17 veces Campeón Mundial y desempatar finalmente con el dos veces miembro del Salón de la Fama Ric Flair.

No faltan quienes quieran verle lograr la hazaña, pero tampoco quienes no, como The Undertaker. O el también miembro del Salón de la Fama Bully Ray, que hace unos meses comentaba lo siguiente al respecto:

«Para mí, John Cena es un Campeón WWE, punto final, eso es todo. No se puede romper el récord de Ric Flair. Ric Flair fue Campeón WWF, Campeón NWA, Campeón WCW… Ric Flair ha ganado distintos campeonatos alrededor del mundo, lo cual para mí tiene más peso que los campeonatos de John Cena solo en WWE… Para mí, John Cena ya es el Campeón Mundial de Peso Completo más condecorado en la historia de WWE, y Cena tiene el récord dentro de WWE. No lo veo de esa manera; Flair está en un nivel propio».

Ahora, dejando a un lado su opinión sobre si debe ocurrir o no, el mismo veterano reconoce que puede ver que suceda, según explicaba recientemente en un episodio de Busted Open Radio:

«Puedo ver a la WWE salivando por poder decir que su chico de cosecha propia, que crearon en un tubo de ensayo en OVW, que se convirtió en uno de los luchadores profesionales más importantes y que está en el Monte Rushmore de muchos, ahora está en el puesto número uno como el campeón mundial de peso completo más condecorado de todos los tiempos. La WWE puede atribuirse todo el mérito por esto… la WWE siempre querrá que sus creaciones eclipsen las creaciones de cualquier otro«.

«Su última noche en el negocio de la lucha libre. ‘Esto es todo, estoy acabado, mi carrera ha terminado, y esta es la última oportunidad que tendré de luchar frente a la gente, y mi última oportunidad de ganar un campeonato’. ¿Quieres construir algo? La última noche de la historia, la última oportunidad de John Cena. Dilo como quieras y esa noche, él ganará el campeonato«.

