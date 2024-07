John Carlan, quien en aquella época era director de VOD y productor supervisor de la WWE, quien recientemente recordaba lo «miserable» que fue difuminar el logo de WWF en WWE Network, cuenta su experiencia de trabajar con Kevin Dunn, director televisivo y de cámaras de la compañía durante más de cuatro décadas y una figura altamente polémica cercana a Vince McMahon.

► Trabajando con Kevin Dunn en WWE

«Fue difícil. Nunca fue fácil. Él siempre tuvo un nivel muy alto. A veces, para ser honesto, no me gustaba. Nuestra relación fue buena en general, aunque tuvimos algunos altibajos. También tuvimos momentos en los que nos divertíamos después del show, en grupo, y él formaba parte de eso. Fue complicado. Había muchas cosas involucradas y algunas se manejaron de una manera diferente a como yo las hubiera manejado personalmente. También había políticas con las que no todos estábamos de acuerdo. Él era el jefe y así eran las cosas. Hay personas que todavía están allí y que crecieron con Kevin, y pueden compartir algunas de las mismas cualidades con las que yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero las aceptamos día a día. No es que trabajara mucho con él directamente. Mi tiempo en la carretera fue el contacto más cercano que tuve en un entorno profesional. Él estaba presente para eventos importantes, pero también había momentos en los que nos divertíamos en reuniones de producción».

«Cada vez que volvíamos de la carretera, KD dirigía las reuniones de producción con todos los productores. Hacía un resumen de la semana y repasábamos diferentes temas, y la gente podía hacer preguntas. KD es un gran fan de los Raiders, y yo soy un gran fan de los Patriots. Nos acercamos al juego de la Regla Tuck en 2001. Stephanie McMahon solía asistir a las reuniones de producción, y nos hicimos cercanos porque éramos fanáticos de los Patriots y fuimos a la misma escuela en Boston. Le dije a Steph antes de la reunión: ‘Debajo de mi ropa de trabajo, llevo mi camiseta de Tom Brady. Al final, él va a preguntar si alguien tiene preguntas. Yo me levantaré, diré ‘Nos vemos este fin de semana’ me quitaré la camisa de trabajo y daré una vuelta. ¿Me apoyarás?’. Ella dijo: ‘Te apoyaré.’ Pasamos por la reunión y yo estaba nervioso pensando: ‘¿Realmente voy a hacer esto?’ Lo hice, y todos estallaron en risas. Él me miró y dijo: ‘Te diré ahora mismo, si ganan este juego, tu trasero está despedido’. Nunca ocurrió, fue todo en broma. Fue genial. Esa fue una interacción divertida con él. Sin duda, es una figura controvertida. Mucho de lo que se dice fuera es inexacto, pero también hay verdad en ello«.

