Joey Janela sigue coleccionando títulos, también en México

Janela Unchained podría titularse un hipotético documental acerca del 2022 de Joey Janela. Como señalamos la semana pasada, el ex-AEW poco está acusando su salida de la casa Élite el pasado mayo, pues la escena independiente es su hábitat natural.

Allí, Janela se mueve como pez en el agua, y este mes de octubre no pudo empezar de mejor manera para él. Durante la segunda jornada del reciente GCW Fight Club, el «Bad Boy» conquistó el Campeonato Extremo de los «Last Outlaws», al batir a Cole Radrick en un choque donde también estuvo sobre la mesa su Campeonato Extremo DDT.

Y como también avisamos, Janela tenía la oportunidad este fin de semana de hacerse con algún campeonato más, durante la expedición de GCW a tierras mexicanas para llevar a cabo allí un evento conjunto con Lucha Libre Vanguardia y otro con Zona 23.

Janela estaba anunciado para el cartel del «crossover» GCW vs. Vanguardia, y allí, el neojerseíta también hizo un veni, vidi, vici. Janela conquistó el viernes el Campeonato Extraordinario de manos del ahora ya exmonarca, Jimmy, bajo un Fatal 4-Way en el que también participaron Adrenalina y Calibus y se puso en juego su oro de DDT.

Hazaña de la que, por supuesto, dio cuenta Janela.

Another weekend, Another country, Another Championship



New campeonato extraordinario Vanguardia champion and successful defense of the @ddtpro and @GCWrestling_ Extreme championship!



Now hold belts in USA, JAPAN and Mexico! 🇲🇽 🇺🇸 🇯🇵 pic.twitter.com/l4ikS676IE