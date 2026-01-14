Joey Janela anuncia un gran proyecto luchístico

El popular luchador independiente ex de AEW Joey Janela tiene algo importante entre manos que causará sensación en la lucha libre profesional. Si te preguntamos por un crucero dentro de la industria pensarás en el Chris Jericho’s Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea. Sin embargo, próximamente «The Bad Boy» tendrá también el suyo.

► Joey Janela’s Boat Bash

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joey Janela (@thebadboyjoeyjanela)

«Mucha gente está preguntando, con WrestleMania en Arabia Saudí, ¿a dónde va Joey Janela en 2027? Bueno, les diré: ¡me voy de vacaciones a la Riviera Mexicana!

Expedia Cruises, CCW y Norwegian Cruise Line presentan “JOEY JANELA’S BOAT BASH”

Con lucha libre profesional en vivo en destinos como Puerto Vallarta, Cabo San Lucas y Mazatlán. ¡Estos shows contarán con la mejor Lucha Libre del mundo, presentada por @GringoLocoOG, y el clásico Joey Janela WTF!?!

Grandes oportunidades de conocer a los luchadores en persona en el barco, cenas de langosta, apuestas y desenfreno durante 7 DÍAS.

Los boletos Early Bird estarán disponibles a las 10:00 a.m. del 26 de enero».

Janela también acaba de anunciar una nueva edición de Spring Breaker, su evento en asociación con Game Changer Wrestling:

