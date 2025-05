Joe Rogan y un mejorado Sean O’Malley

Joe Rogan espera que Sean O’Malley luche contra la asfixiante ofensiva de Merab Dvalishvili una vez más en el UFC 316.

O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) buscará vengar su derrota por el título de peso gallo ante Dvalishvili en el UFC 306 cuando ambos se enfrenten en el evento principal del 7 de junio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

O’Malley fue derribado seis veces y controlado durante más de 10 minutos en su derrota por decisión unánime ante Dvalishvili. Sin embargo, empezó la pelea con una lesión de cadera que más tarde requirió cirugía. A pesar de una versión más saludable de O’Malley que se sometió a cambios de estilo de vida para la revancha, Rogan se pregunta cómo va a manejar el plan de juego de Dvalishvili.

«Esa es una pelea interesante – una pelea muy interesante», dijo Rogan en un episodio reciente de su «Joe Rogan Experience».

«No sé cómo “Suga” Sean mantiene a ese tipo fuera de él, pero me gusta lo que ha estado haciendo. Ha dejado las redes sociales, ha dejado de fumar hierba, se ha calmado. Se arregló la cadera, que era un gran problema. Hay muchos peleadores que aceptan estas peleas porque es mucho dinero, y es un gran evento, y no quieren cancelar, y tienen una lesión importante.

«Sean no podía luchar. Imagínese no ser capaz de luchar en el campamento y tienes que ir frente a Merab. Es un m*ldito animal. Ese tipo es sobrehumano, no hay nadie como él. El cardio que tiene ese tipo es fuera de serie. Es simplemente fuera de serie. Nunca he visto nada igual. No se cansa. Está a todo gas, sin frenos durante toda la pelea»

«Es simplemente asfixiante, abruma a la gente. Incluso (Umar) Nurmagomedov, que también es un animal – no podía mantenerlo fuera de él. Este hijo de p*ta está loco».

Tras destronar a O’Malley y proclamarse campeón, Dvalishvili propinó a Umar Nurmagomedov la primera derrota de su carrera en el UFC 311 de enero.