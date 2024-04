Joe Rogan: «Whittaker es una verdadera pelea para Chimaev»

Joe Rogan cree que Robert Whittaker supondrá una prueba seria para Khamzat Chimaev. Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) y el ex campeón de peso mediano Whittaker (25-7 MMA, 16-5 UFC) se enfrentarán en un combate estelar de cinco asaltos el 22 de junio en Riad, Arabia Saudita. La cartelera principal se transmitirá por ABC.

Whittaker viene de una impresionante victoria sobre Paulo Costa en UFC 298. Mientras tanto, Chimaev no ha competido desde que superó al ex campeón de peso welter Kamaru Usman, quien intervino con 10 días de anticipación para enfrentar a “Borz” en una pelea de 185 libras en UFC 294.

“Whittaker contra Khamzat Chimaev en Arabia Saudita, ese va a ser jodidamente salvaje. Es una pregunta descabellada. Esa es una pelea salvaje. … Whittaker contra Khamzat es legítimo. Esa es una verdadera pelea. Esa es una verdadera pelea para Khamzat porque Whittaker es un tipo grande. Es un ex campeón grande, sólido y fornido de 185. Ambos muchachos comenzaron en 170, pero fue demasiado difícil llegar a los 170. Es un verdadero 185”.

Por muy logrado que sea Usman, Rogan no le da mucha importancia a la victoria de Chimaev sobre él.

«Le dieron a Kamaru Usman y Kamaru no tuvo la oportunidad de prepararse para eso. Tenía 10 días. Eso no es suficiente tiempo. No sé en qué forma estaba. Siempre está en forma, pero es famoso que Kamaru tiene malas rodillas, como rodillas realmente malas. Así que no sé qué tan duro estuvo entrenando o si se prepara o no. Tal vez solo sacrifica sus rodillas durante el entrenamiento y luego, cuando no está entrenando para una pelea, se lo toma con calma, para no mantenerse en el mismo tipo de forma. Sé que estaba ganando en la tercera ronda.

“Si esa fuera una pelea de cinco asaltos, quién sabe cómo diablos habría sido esa pelea. Obviamente, Kamaru tiene calibre de campeonato mundial, el mejor peso welter de todos los tiempos según la mayoría de la gente. No es suficiente tiempo. No es tiempo suficiente para que un chico se prepare para Khamzat. Al menos tuvimos la oportunidad de ver cómo luce Khamzat contra un luchador de talla mundial y calibre de campeonato mundial. Este es un grande. Este es Robert Whittaker con mucho tiempo para prepararse: un tipo que es tan legítimo como parece (y) que acaba de vencer a Paulo Costa. Esa es una buena pelea. Me gusta eso.»