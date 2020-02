Joe Rogan: «Tony Ferguson es el tipo más aterrador en el peso ligero»

Joe Rogan ha elogiado al contendiente de peso ligero de UFC Tony Ferguson antes de su pelea por el título de UFC 249 contra Khabib Nurmagomedov.

UFC 249 presentará una de las peleas más esperadas en la historia de las artes marciales mixtas cuando Khabib Nurmagomedov defienda su Campeonato de peso ligero de UFC contra Tony Ferguson. Esta es la quinta vez que los dos hombres tienen programado pelear con el combate cancelado cuatro veces en el pasado por una variedad de razones.

Ahora, cuando faltan poco más de dos meses para que caigan, el comentarista de UFC Joe Rogan ha expresado su opinión sobre la pelea.

“Tony es el hombre. Ese apodo, «El Cucuy», ese es el apodo perfecto para ese tipo, es aterrador. Nunca se cansa, todos los que pelean con él parecen que se cayeron de un tren, es una locura«.

«Creo que Khabib vs Tony es la pelea más dura de la carrera de Khabib. Realmente lo creo. Creo que Tony Ferguson es una pesadilla para cualquiera, especialmente en este momento. Cuando miras su pelea con Anthony Pettis, cuando miras cómo destruyó a Donald Cerrone. Creo que Tony Ferguson es el tipo más aterrador para cualquiera con 155 libras para pelear. No se cansa y tiene malditos ladrillos por manos. El otro día tuve a Josh Thomson aquí y me dijo que cuando Tony Ferguson lo agarra, no puedes creer lo grandes que son sus manos».

«Es un tipo espeluznante. Hay algo en él, como que no es normal. No es un chico normal. Es excéntrico pero en el buen sentido, especialmente cuando se trata de ser un peleador. Los dos juntos Khabib y Tony – es una pelea épica. Pero no estaría haciendo ningún plan si fuera Dana o si fuera alguien más. No haría ningún plan, porque Khabib puede ganar esa pelea, pero no está garantizado. Ferguson también puede ganar esa pelea«.