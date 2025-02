El conocido comentarista en la UFC, Joe Rogan, sabe lo que quiere ver a continuación del rey del peso pluma Ilia Topuria – y no es una segunda pelea con Alexander Volkanovski.

Topuria sigue sin fecha en el calendario para su primera pelea de 2025, tras un 2024 en el que destronó a Volkanovski y se convirtió en el primer hombre en noquear a Max Holloway.

La revancha con «Alejandro Magno» fue rápidamente señalada como el próximo destino del español después de defender el cinturón contra «Bendito» el pasado mes de octubre. Pero los frecuentes comentarios de Topuria y su equipo sobre un cambio de peso ligero han provocado cierta incertidumbre.

A pesar de que sólo ha defendido su título una vez, «El Matador» no ha ocultado su deseo de desafiar a Islam Makhachev por la gloria de las dos divisiones lo antes posible. Y para Rogan, no hay mejor momento que el presente.

«Por loco que parezca, espero que Ilia suba a (155 libras). Realmente lo espero», dijo Rogan durante su episodio JRE Fight Companion para el pago por evento UFC 312 del sábado. «Volkanovski vs Diego Lopes (en) 145, Ilia sube a ’55. No me importa si solo defendió el título una vez o no lo hizo, a quién le importa. Vamos. Vamos, joder.

«Estaría bien [verle pelear con algunos de los otros contendientes en (peso pluma), pero también, ¿a quién le importa? Vamos. Vamos, joder», añadió Rogan.

Evidentemente, queda mucho por decidir en las 145 libras, con varios informes sobre Topuria vs. Volkanovski 2 y otras posibles peleas como la de Volkanovski contra Diego Lopes.

Makhachev, por su parte, sigue sin tener un próximo retador al título que aún posee después de que el principal contendiente, Arman Tsarukyan, se descartara a sí mismo al retirarse del UFC 311 con 24 horas de preaviso.

Sin embargo, la promoción promete algo grande para el daguestaní la próxima vez, lo que quizá aumente las posibilidades de Topuria de conseguir el combate.