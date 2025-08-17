Joe Rogan tiene en mente a un contendiente que cree que podría representar un serio desafío para el reinado de Khamzat Chimaev.

El sábado por la noche en el United Center de Chicago, Chimaev extendió su racha invicta con una actuación imponente, al alzarse con el título de peso mediano de la UFC al derrotar a Dricus Du Plessis por decisión unánime en el evento principal de UFC 319.

Desde el inicio del combate, «Borz» tomó el control, derribando rápidamente a Du Plessis a la lona y manteniéndolo allí durante la mayor parte del combate. Esa presión implacable marcó el ritmo de la pelea, ya que Chimaev dominó a «Stillknocks» durante los cinco asaltos, convirtiendo 12 de 17 intentos de derribo y dejando a su oponente prácticamente sin poder lanzar ningún ataque.

Si bien Chimaev controló el combate de principio a fin, rara vez amenazó a Du Plessis con un final decisivo. Sus golpes en el suelo, aunque no demasiado dañinos, impidieron que Du Plessis lanzara un ataque significativo. Aun así, poco importó, ya que el dominio total de Chimaev y su superior grappling fueron suficientes para convencer a los tres jueces, quienes anotaron el combate 50-44 a favor del invicto ruso.

Se podría decir que Khamzat Chimaev es uno de los luchadores más dominantes de la UFC moderna, pero Rogan cree que hay alguien en la división de 185 libras que podría desafiar su supremacía.

► Joe Rogan sugiere que Reinier de Ridder podría poner a prueba a Khamzat Chimaev

Tras el evento principal de UFC 319, Joe Rogan, junto con los comentaristas Daniel Cormier y Jon Anik, analizó el desempeño dominante de Khamzat Chimaev y su inminente reinado en la división. Rogan destacó al contendiente en ascenso Reinier de Ridder como un peleador completo que podría representar un serio desafío para «Borz».

«Reinier de Ridder en particular, dada su habilidad para agarrar en el suelo y también su habilidad para conectar golpes de pie«, dijo Rogan. «Su dureza, su experiencia. Lanza esas combinaciones con ese largo rodillazo inicial. Es interesante».

“RDR” viene de una victoria por decisión dividida sobre Robert Whittaker en UFC Abu Dhabi el mes pasado. El excampeón de dos divisiones de ONE Fighting se mantiene invicto en la UFC con un récord de 4-0, incluyendo impresionantes finalizaciones sobre Kevin Holland y Bo Nickal.

Mientras tanto, Chimaev ha extendido su récord perfecto a 15-0, incluyendo una marca de 9-0 en la UFC, con 12 de esas victorias por nocaut.