Quienes conozcan a Joe Rogan, comentarista de UFC, comediante y podcaster en The Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más exitosos del mundo, posicionado como número uno en múltiples ocasiones, saben que no termina de gustarle la lucha libre profesional. En uno de sus shows de comedia en Netflix habla de una conversación que tuvo con uno de sus amigos que intentó convencerlo de verla asegurándole que se haría fanático pero no acabó siendo así. Aunque nunca ha criticado los encordados con malicia, como hiciera Tom Segura.

Y en un reciente episodio de su programa, en el que tuvo como invitado al gran fan de la lucha Rick Rubin, volvió a llamar la atención por hablar de la misma, en concreto, de la Figura 4, el remate de Ric Flair. Joe Rogan cuestionó la legitimidad de dicho movimiento comentando también que en una disciplina como el jiu-jitsu no tendría sentido.

«(El movimiento) no funciona. Entonces, cuando alguien está configurando una Figura 4, literalmente estás renunciando a un gancho de talón interior. Es un poco divertido, en ese sentido, que, ya sabes, estás haciendo esto, pero esto en el mundo real es lo peor que haces«.

Estas palabras llegaron a conocimiento del dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE, que les dio la siguiente respuesta:

.@joerogan, You’re Getting A Lot Of Attention For Calling Me Out! The Only Way To Resolve This Is To Have Me On The Show. I’ll Put You In The Figure Four Leg Lock & We’ll See If You Can Take It! LFG! WOOOOO! pic.twitter.com/0yFZ1WEOFP

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) October 21, 2022