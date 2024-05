Mantener la distancia frente a Alex Pereira era sin duda una parte crucial del plan de Jamahal Hill para el UFC 300.

En los primeros minutos de su pelea estelar por el título de los semipesados, el aspirante hizo un buen trabajo al no dejar que «Poatan» se acercara a su devastador gancho de izquierda.

Sin embargo, un momento cambió la situación cuando, después de que Pereira recibiera una patada en la ingle, Hill pareció detenerse un segundo mientras el árbitro Herb Dean buscaba interrumpir la acción.

No fue el caso de Pereira, que quiso continuar e hizo señas al árbitro levantando la mano para indicarle que no quería pausar la pelea y tomarse un minuto.

En ese periodo, el aspirante cree que el campeón pudo acortar distancias mientras «Sweet Dreams» se tomaba un momento para hacer una pausa, preparándole para el gancho de izquierda que acabó con la pelea en el primer asalto.

Rogan defiende que Hill protestara por la derrota en UFC 300 después de que Pereira se aprovechara de las acciones del árbitro

Hill ha ofrecido desde entonces una ligera protesta por las acciones del árbitro en esta pelea por no separar a ambos hombres después de que parecía que iba a pausar la acción.

El comentarista de la UFC Joe Rogan dio la razón a Hill durante un reciente episodio de Joe Rogan Experience, en el que volvió a ver el final de la pelea.

Dijo que con la forma en que Pereira siguió avanzando, mientras que su oponente le dio un pulgar hacia arriba, hay un argumento a favor de que esto causó el final de la pelea.

«Este es un momento real. No estoy poniendo excusas a Jamahal, y Jamahal puede encajar una derrota tan bien como cualquiera, y después de la pelea con Paul Craig, él decía: ‘Me d*monios me ha pillado, se acabó’. Pero, él tiene un punto aquí. No es un punto perfecto, porque se habían comprometido de nuevo, pero Pereira había cerrado esa brecha hasta un punto en el que Jamahal no le dejaba hacerlo tan pronto.»

El invitado de Rogan para el episodio, el campeón BMF Max Holloway, ofreció una contra a ese argumento sugiriendo que fue Hill el que se desconectó en este momento donde se hizo el daño, algo que no te puedes permitir en una pelea de esa magnitud.

«Pero, de nuevo, haciendo de abogado del diablo, no sabes nada más que amar a Jamahal, pero j*** hermano, sólo tienes que estar encerrado allí. A quién coño le importa si estás luchando contra otro hombre peligroso. Un hombre frente a ti que se conocen, ustedes aterrizan una buena, ambos pueden poner uno al otro «.