Joe Rogan compara a Dricus Du Plessis con Merab Dvalishvili

Joe Rogan considera que el cardio de Dricus Du Plessis está a la altura del de su compañero campeón de la UFC, Merab Dvalishvili.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) defiende su título de peso mediano contra Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal del UFC 319 del sábado en el United Center en Chicago.

Rogan comparó el continuo crecimiento de Du Plessis con el de Dvalishvili, poniendo como ejemplo el dominio y sometimiento de «La Máquina» a Sean O’Malley en su revancha de UFC 316. Le comentó al invitado Matt Serra que él, en particular, debería identificarse con él, ya que ha entrenado a Dvalishvili durante años.

«Es un monstruo, y lo sabes porque trabajas con Merab. Hay chicos que alcanzan este nivel de disciplina, logran un rendimiento cardiovascular superior al de todos los demás y lo mantienen. Consiguen esa ventaja, la siguen superando y poco a poco la van mejorando». Como ven a Merab ahora, sobre todo en la segunda pelea contra O’Malley, se nota que es una bestia totalmente diferente. Tiene muchísima confianza, es imparable, y es imposible seguirle el ritmo. El esfuerzo necesario para llegar a ese nivel es extraordinario, y creo que Dricus es similar. Creo que ese tipo trabaja tan duro que puede salir a pelear con todo.

Los invitados John Rallo, Serra y Din Thomas hablaron sobre cómo el currículum de Chimaev se compone principalmente de pesos welter, pero Rogan explicó cómo eso podría servir como una ventaja para «Borz».

«La velocidad de Khamzat es un factor importante en la velocidad de sus manos», dijo Rogan. «La gente olvida lo que le hizo a Kevin Holland, cómo podía dejar a los rivales en el suelo como si fueran un muñeco de trapo. Pero lo que le hizo a Gerald Meerschaert es realmente escalofriante. Es técnico, preciso y directo al centro. Es bueno de pie, y ahí es donde se va a poner raro. Ahí es donde quiero verlo, porque Du Plessis hace que todos parezcan estúpidos. Encuentra la manera de atraparte».