Joe Pyfer no se arrepiente de su retirada de UFC México

Joe Pyfer no terminó peleando en UFC México y quizás fue para bien. El competidor de peso mediano se vio obligado a retirarse de un combate con Kelvin Gastelum en marzo pasado tras enfermarse en la Ciudad de México.

Pyfer y Gastelum han sido reprogramados para el UFC 316, que se celebrará el próximo sábado en Newark, Nueva Jersey, pero su desafortunada experiencia al sur de la frontera aún le duele.

«No podría pelear así», dijo Pyfer en The Ariel Helwani Show . «Me habría dado una bofetada y me habría cagado encima. Así que sí, el vuelo de vuelta fue horrible. Todo en esa situación fue horrible. Fue como una pesadilla, de verdad».

Tras el aplazamiento del combate, Pyfer no se anduvo con rodeos al expresar su opinión sobre las condiciones en la Ciudad de México. Desató una diatriba ofensiva en redes sociales, culpando a todo el país por sus problemas de salud .

“No me importa si te ofende, nunca volveré a ese país. Lo hice todo bien: dormí en una tienda de campaña, trabajé tanto para seguir enfermando. Algunos dicen que no fue la comida, que me dio mal de altura. No soy un maldito científico geográfico, pero me dijeron que mientras me aclimatara —y lo hice durante dos meses, durmiendo en una tienda de campaña en el suelo— hice todo lo posible por prepararme. Y si eso es la altitud y la elevación, que se joda ese país.

Nunca volveré a pelear ahí. Es un agujero de mierda. No voy a volver. Me da igual si te ofende. No eres tú quien pelea. Chúpame las pelotas, literalmente.