Seamos claros. TNA pudo darle a Joe Hendry su título mundial en Slammiversary 2024 y no lo hizo. Y tal vez lo lamente. O puede que TNA supiera ya que Hendry es carne de WWE y evitara convertirlo en cara de la empresa.

Como venimos comentando, TNA se ve beneficiada de su «crossover» con WWE, pero el otrora Imperio McMahon no conjunta tal colaboración por amor al arte. Además de Jordynne Grace, quien inevitablemente dejará TNA, la compañía de Anthem Sports & Entertainment perderá también a Hendry, cuyo potencial parece vieron antes por WWE.

Así, ayer Hendry dio un recital truncado por Gallus en NXT The Great American Bash, y el próximo martes repetirá en la marca dorada, esta vez con combate individual contra Joe Coffey; amén de competir la semana pasada en un house show. Cualquiera diría que Hendry trabaja ya para WWE.

Y cualquiera diría que Joe Hendry trabajaba para WWE, aún más si cabe, al escuchar las últimas declaraciones del gladiador ante los micrófonos del podcast ‘The Wrestling Matt’. Allí, Hendry hace una revelación que evidencia la descarada labor de «scouting» de WWE.

Thank you to @ThisIsTNA for their collaboration with @WWENXT which has allowed me to train at the @WWE Performance Centre 👏 👏



See you all at TNA in Tampa this Friday and Saturday. Ticket link in tweet below 👇 pic.twitter.com/l6bMkrYa7N