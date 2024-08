Joe Hendry: «WWE, TNA, los fans… Todos ganamos»

«The Prestigious One» Joe Hendry es uno de los luchadores que más beneficiados se están viendo debido a la nueva relación de la WWE con TNA. Sin ir más lejos, durante el programa de NXT del 20 de agosto enfrentará a Pete Dunne y Wes Lee en una triple amenaza para determinar al rival de Ethan Page por el Campeonato NXT en No Mercy. Ahí estarían también Riley Osborne, quien será uno de los participantes de combate Ultimate X por el Campeonato X-Division de Mike Bailey en Emergence, o The Rascalz (Zachary Wentz, que estará en el mismo choque, y Trey Miguel; los dos han estado teniendo mucho protagonismo en la marca amarilla).

Who will punch their ticket to #NXTNoMercy when @WesLee_WWE, @PeteDunneYxB and @joehendry face off in a Triple Threat No. 1 Contenders Match NEXT WEEK on #WWENXT?

📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/UdXd97JtUv

— WWE NXT (@WWENXT) August 16, 2024